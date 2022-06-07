Инфляцию в России удалось взять под контроль – Путин

Рост потребительских цен в России остановился со второй половины мая, в настоящее время показатели инфляции находятся на нуле, заявил Владимир Путин.

"Удалось взять под контроль инфляцию. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке", – сказал президент на совещании по вопросам экономики.

По словам Путина, по состоянию на 27 мая годовая инфляция в РФ составляла 17,4%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.