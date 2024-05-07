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Новости

07 мая, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 мая

Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года"

Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ 7 мая

Президент РФ принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая

Порядка 2,6 тыс человек присутствовали в Кремле на инаугурации Владимира Путина

Новости часа: Путин подписал указ о сложении кабмином своих полномочий

Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий кабмином

Новости часа: Владимир Путин вступил в должность президента РФ

Путин поручил прежнему кабмину продолжить работу до утверждения нового состава

Владимир Путин поблагодарил россиян за доверие и поддержку

Во вторник, 7 мая 2024 года, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. На протяжении следующих шести лет он будет находиться на этом посту. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

В этот же день российский президент подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В качестве основных приоритетных задач страны указаны укрепление здоровья и повышение благополучия жителей страны, а также поддержка семей и развитие экономики.

ЦОДД рекомендовал москвичам выезжать на дачу 9 или 10 мая. В среду, 8 мая, дороги могут быть загружены. Причем затруднения, по прогнозам специалистов, начнутся уже днем, так как предпраздничный рабочий день будет коротким.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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