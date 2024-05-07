Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 мая

Во вторник, 7 мая 2024 года, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. На протяжении следующих шести лет он будет находиться на этом посту. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

В этот же день российский президент подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В качестве основных приоритетных задач страны указаны укрепление здоровья и повышение благополучия жителей страны, а также поддержка семей и развитие экономики.

ЦОДД рекомендовал москвичам выезжать на дачу 9 или 10 мая. В среду, 8 мая, дороги могут быть загружены. Причем затруднения, по прогнозам специалистов, начнутся уже днем, так как предпраздничный рабочий день будет коротким.

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