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Новости

07 мая, 15:00

Политика

Новости часа: Путин подписал указ о сложении кабмином своих полномочий

Новости часа: Путин подписал указ о сложении кабмином своих полномочий

Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий кабмином

Новости часа: Владимир Путин вступил в должность президента РФ

Путин поручил прежнему кабмину продолжить работу до утверждения нового состава

Владимир Путин поблагодарил россиян за доверие и поддержку

Владимир Путин принял присягу

Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин даст присягу на церемонии инаугурации

Гости продолжают прибывать на инаугурацию президента РФ в Большой Кремлевский дворец

Торжественная церемония инаугурации Путина состоится в Андреевском зале Кремля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Оно будет исполнять обязанности до назначения нового состава.

Власти Москвы рекомендуют ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды, об этом сообщили в департаменте торговли и услуг.

8 мая на ВДНХ начнется предпраздничная программа по случаю дня рождения выставочного комплекса, рассказали организаторы.

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