Новости часа: Путин подписал указ о сложении кабмином своих полномочий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Оно будет исполнять обязанности до назначения нового состава.

Власти Москвы рекомендуют ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды, об этом сообщили в департаменте торговли и услуг.

8 мая на ВДНХ начнется предпраздничная программа по случаю дня рождения выставочного комплекса, рассказали организаторы.

