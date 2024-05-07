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07 мая, 11:45

Политика

Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин даст присягу на церемонии инаугурации

Гости продолжают прибывать на инаугурацию президента РФ в Большой Кремлевский дворец

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Владимир Путин вступил в должность президента РФ. Инаугурация прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Во время церемонии президент принес присягу на Конституции России, после чего ему вручили знак и штандарт главы государства. Также в ходе церемонии Путин выступил с инаугурационной речью. Он отметил, что Россия уверенно смотрит вперед, ее народ преодолеет все преграды и реализует все задуманное.

Церемонию посетили члены администрации президента и правительства РФ, депутаты Госдумы и Совета Федерации, дипломатический корпус, представители общественных организаций и конфессий, а также деятели науки и культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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