Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин вступил в должность президента РФ. Инаугурация прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Во время церемонии президент принес присягу на Конституции России, после чего ему вручили знак и штандарт главы государства. Также в ходе церемонии Путин выступил с инаугурационной речью. Он отметил, что Россия уверенно смотрит вперед, ее народ преодолеет все преграды и реализует все задуманное.

Церемонию посетили члены администрации президента и правительства РФ, депутаты Госдумы и Совета Федерации, дипломатический корпус, представители общественных организаций и конфессий, а также деятели науки и культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.