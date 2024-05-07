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07 мая, 11:15

Политика

Гости продолжают прибывать на инаугурацию президента РФ в Большой Кремлевский дворец

Гости продолжают прибывать на инаугурацию президента РФ в Большой Кремлевский дворец

Торжественная церемония инаугурации Путина состоится в Андреевском зале Кремля

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Гости продолжают прибывать на инаугурацию президента РФ в Большой Кремлевский дворец.

Церемония вступления в должность президента России состоится в 12:00 7 мая. На мероприятие приглашены несколько тысяч гостей: депутаты, сенаторы, члены администрации президента и правительства РФ, представители общественных организаций и конфессий, деятели науки и культуры.

Трансляция церемонии начнется с момента прибытия Владимира Путина в БКД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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