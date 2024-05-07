Гости продолжают прибывать на инаугурацию президента РФ в Большой Кремлевский дворец.

Церемония вступления в должность президента России состоится в 12:00 7 мая. На мероприятие приглашены несколько тысяч гостей: депутаты, сенаторы, члены администрации президента и правительства РФ, представители общественных организаций и конфессий, деятели науки и культуры.

Трансляция церемонии начнется с момента прибытия Владимира Путина в БКД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.