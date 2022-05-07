Путин поручил оказать помощь семьям погибших из-за пожаров в Красноярском крае

Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших и потерявшим жилье в результате природных пожаров в Красноярском крае, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что президент также выслушал доклад губернатора Красноярского края Александра Усса о ситуации с природными пожарами и о принимаемых для ликвидации их последствий мерах.

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