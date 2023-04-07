Новости часа: Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра ядерной доктрины России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВСУ обстреляли центр Донецка. Один человек погиб, шестеро получили ранения.

Каждую третью клинику в новых регионах РФ ремонтируют или переоборудуют. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.