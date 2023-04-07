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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Новости часа: Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Новости часа: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

Новости часа: участники СВО смогут получить допобразование бесплатно

Мишустин сообщил о подготовке проекта профобразования для участников СВО и их семей

Новости часа: Песков назвал одну из ключевых тем на госсовете Союзного государства

Новости часа: Песков заявил, что РФ не даст Белоруссию в обиду

Путин встретился с руководителями четырех новых регионов РФ

Путин и Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства

Новости часа: Путин заявил о планах строительства железной дороги в новых регионах РФ

Новости часа: на востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра ядерной доктрины России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВСУ обстреляли центр Донецка. Один человек погиб, шестеро получили ранения.

Каждую третью клинику в новых регионах РФ ремонтируют или переоборудуют. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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