Песков заявил, что диалог РФ и США по стратегическим вооружениям необходим

Телеканал Москва 24 подготовил подборку заявлений пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова с ленты информационных агентств.

Диалог между Россией и США по стратегическим вооружениям необходим.

Контакты РФ с США идут, но новой информации по составу переговорщиков по Украине от Вашингтона пока нет.

Необходимая безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечивается на должном уровне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.