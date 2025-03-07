07 марта, 13:15Политика
Песков заявил, что диалог РФ и США по стратегическим вооружениям необходим
Телеканал Москва 24 подготовил подборку заявлений пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова с ленты информационных агентств.
Диалог между Россией и США по стратегическим вооружениям необходим.
Контакты РФ с США идут, но новой информации по составу переговорщиков по Украине от Вашингтона пока нет.
Необходимая безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечивается на должном уровне.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.