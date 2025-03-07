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Новости

07 марта, 13:15

Политика

Песков заявил, что диалог РФ и США по стратегическим вооружениям необходим

Песков заявил, что диалог РФ и США по стратегическим вооружениям необходим

Мишустин подписал приказ о выплатах за медали на Олимпиаде

Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО

"Мой район. Новости": Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО

Новости часа: Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО

Новости часа: Путин и Собянин встретились с женщинами – участницами и ветеранами СВО

Путин посетил московское отделение фонда "Защитники Отечества"

Новости часа: Путин оценил уровень образования в Московском суворовском военном училище

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Мишустин подписал постановление о льготах детям на билеты в поездах дальнего следования

Телеканал Москва 24 подготовил подборку заявлений пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова с ленты информационных агентств.

Диалог между Россией и США по стратегическим вооружениям необходим.

Контакты РФ с США идут, но новой информации по составу переговорщиков по Украине от Вашингтона пока нет.

Необходимая безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечивается на должном уровне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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