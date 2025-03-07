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07 марта, 10:30

Спорт

Мишустин подписал приказ о выплатах за медали на Олимпиаде

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Российские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, получат вознаграждение от государства. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ уже вступил в силу.

За золотую медаль спортсмены получат 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона, а за бронзовую – 1,7 миллиона рублей. Если у атлета несколько наград, выплата будет произведена за каждую из них. Денежные средства поступят на счета спортсменов в российских рублях.

Подробнее – на официальном сайте правительства России.

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