Новости часа: Путин поручил организовать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг на сейсмоопасных территориях. Об этом сообщил Кремль.

90 освобожденных из плена российских военнослужащих доставят в Москву на лечение. Это данные Минобороны.

Блогеру Валерии Чекалиной предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 миллионов рублей. Об этом заявила прокуратура.