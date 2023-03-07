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07 марта, 18:30

Политика

Новости часа: Путин поручил организовать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях

Новости часа: Путин поручил организовать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях

Путин поручил организовать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях РФ

Новости часа: Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет – Песков

Новости часа: Путин поддержал проект по внедрению "паспорта семьи мобилизованного"

Новости часа: в Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области

Новости часа: Путин обсудит с Совбезом меры антитеррористической защиты спецобъектов

Новости часа: Песков заявил, что теракт в Брянской области будет расследоваться

Песков заявил, что геройство спасшего девочек брянского мальчика будет отмечено

Кремль не принимал решений о военном положении из-за атаки ДРГ под Брянском

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг на сейсмоопасных территориях. Об этом сообщил Кремль.

90 освобожденных из плена российских военнослужащих доставят в Москву на лечение. Это данные Минобороны.

Блогеру Валерии Чекалиной предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 миллионов рублей. Об этом заявила прокуратура.

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