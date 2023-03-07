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Политика

Новости часа: Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств

Новости часа: Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет – Песков

Новости часа: Путин поддержал проект по внедрению "паспорта семьи мобилизованного"

Новости часа: в Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области

Новости часа: Путин обсудит с Совбезом меры антитеррористической защиты спецобъектов

Новости часа: Песков заявил, что теракт в Брянской области будет расследоваться

Песков заявил, что геройство спасшего девочек брянского мальчика будет отмечено

Кремль не принимал решений о военном положении из-за атаки ДРГ под Брянском

Новости часа: Путин заявил, что РФ продолжит развивать суверенную систему образования

Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства.

Взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До 9 баллов обещают вечером в столице 7 марта. В данный момент в городе уже фиксируются серьезные заторы, рассказали в ЦОДД.

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