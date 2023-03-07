Новости часа: Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства.

Взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До 9 баллов обещают вечером в столице 7 марта. В данный момент в городе уже фиксируются серьезные заторы, рассказали в ЦОДД.