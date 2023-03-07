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Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет – Песков

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет – Песков

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Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия добивается целей посредством СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее он заявил, что все необходимые квалификации нападению украинских диверсантов на жителей сел в Брянской области были даны, это является не чем иным, как терактом. В результате атаки сел Любечане и Сушаны погибли два человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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