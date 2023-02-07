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Путин выразил надежду, что команда Собянина продолжит программы развития Москвы

Путин выразил надежду, что команда Собянина продолжит программы развития Москвы

Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

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Владимир Путин высоко оценил работу Сергея Собянина по реализации проектов развития Москвы. Российский лидер выразил надежду, что мэр и его команда сохранят высокие темпы и качество работы.

Как заявил градоначальник на встрече с Владимиром Путиным в Кремле, новая индуст­ри­ализация Москвы является важнейшей тенденцией последних лет. В городе действует более 3,5 тысячи крупных, средних и малых производств, а безработица находится на минимальном уровне. По словам Собянина, общий объем инвестиций в Москве в 2022 году составил почти пять триллионов рублей, несмотря на жесточайшие санкции.

Также президент РФ отметил ситуацию с трафиком в столице. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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