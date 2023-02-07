Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

Владимир Путин высоко оценил работу Сергея Собянина по реализации проектов развития Москвы. Как заявил мэр столицы, общий объем инвестиций в Москве в 2022 году составил почти пять триллионов рублей, несмотря на жесточайшие санкции.

По словам Собянина, важнейшей тенденцией последних лет является новая индуст­ри­ализация Москвы. В городе действует более 3,5 тысячи крупных, средних и малых производств. А безработица находится на минимальном уровне.

Еще президент РФ отметил ситуацию с трафиком в столице. Российский лидер также выразил надежду, что мэр и его команда сохранят высокие темпы и качество работы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.