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Путин высоко оценил работу Собянина по реализации проектов развития Москвы

Путин высоко оценил работу Собянина по реализации проектов развития Москвы

Путин дал высокую оценку работе Собянина по реализации проектов развития Москвы

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Владимир Путин высоко оценил работу Сергея Собянина по реализации проектов развития Москвы. Как заявил мэр столицы, общий объем инвестиций в столице в 2022 году составил почти пять триллионов рублей, несмотря на жесточайшие санкции.

По словам Собянина, важнейшей тенденцией последних лет является новая индуст­ри­ализация Москвы. В городе действует более 3,5 тысячи крупных, средних и малых производств. А безработица находится на минимальном уровне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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