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Путин дал высокую оценку работе Собянина по реализации проектов развития Москвы

Путин дал высокую оценку работе Собянина по реализации проектов развития Москвы

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Владимир Путин в ходе встречи с Сергеем Собяниным поблагодарил мэра и его команду за реализацию проектов в Москве. В частности, он отметил ситуацию с трафиком в городе. Так, несколько лет назад у властей были сомнения в возможности обеспечения нормального трафика внутри столицы.

Российский лидер также выразил надежду, что мэр и его команда сохранят высокие темпы и качество работы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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