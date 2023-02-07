14:15Новости
Путин дал высокую оценку работе Собянина по реализации проектов развития Москвы
Владимир Путин в ходе встречи с Сергеем Собяниным поблагодарил мэра и его команду за реализацию проектов в Москве. В частности, он отметил ситуацию с трафиком в городе. Так, несколько лет назад у властей были сомнения в возможности обеспечения нормального трафика внутри столицы.
Российский лидер также выразил надежду, что мэр и его команда сохранят высокие темпы и качество работы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.