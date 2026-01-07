Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 09:15

Политика

Владимир Путин встретил Рождество в храме в Московской области

Владимир Путин встретил Рождество в храме в Московской области

Президент поручил увеличить срок оплачиваемого больничного для многодетных родителей

Путин исполнил мечту первоклассника в рамках акции "Елка желаний"

Губернатор Херсонской области доложил Владимиру Путину о теракте в селе Хорлы

Путин по телефону заслушал доклад Сальдо после атаки БПЛА на Херсонскую область

Президент России поздравил граждан с наступающим Новым годом

Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Путиным

Более 500 публичных мероприятий и встреч провел Путин в уходящем году

Владимир Путин подвел итоги специальной военной операции за 2025 год

Михаил Мишустин исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. На службе вместе с ним присутствовали герои России, участники специальной военной операции и их семьи.

После богослужения глава государства пообщался с военнослужащими и поздравил всех православных с праздником. В своем обращении Путин отметил, что воины России, подобно Спасителю, исполняют миссию защиты Отечества и спасения людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикаобществовидеоДарья Ермакова

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика