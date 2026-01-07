Владимир Путин встретил Рождество в храме в Московской области

Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. На службе вместе с ним присутствовали герои России, участники специальной военной операции и их семьи.

После богослужения глава государства пообщался с военнослужащими и поздравил всех православных с праздником. В своем обращении Путин отметил, что воины России, подобно Спасителю, исполняют миссию защиты Отечества и спасения людей.

