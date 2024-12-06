Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование 80-летия Победы в 2025 году

Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву на празднование 80-летия Победы в 2025 году в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.

Президент также пригласил белорусских военных принять участие в параде на Красной площади к 80-летию Победы.

Кроме того, Путин заявил, что договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства надежно защитит безопасность России и Белоруссии.

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