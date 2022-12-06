Мишустин призвал наращивать темпы выполнения задач по обеспечению ВС России

Темпы реализации целевых заданий по обеспечению армии должны постоянно наращиваться. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе координационного совета.

Работа должна идти интенсивно по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры. Премьер-министр также подчеркнул, что производственные программы, которые уже сформированы, нужно четко реализовывать, устанавливая обоснованные сроки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.