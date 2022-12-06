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15:45

Политика

Мишустин призвал наращивать темпы выполнения задач по обеспечению ВС России

Мишустин призвал наращивать темпы выполнения задач по обеспечению ВС России

Мишустин провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

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Темпы реализации целевых заданий по обеспечению армии должны постоянно наращиваться. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе координационного совета.

Работа должна идти интенсивно по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры. Премьер-министр также подчеркнул, что производственные программы, которые уже сформированы, нужно четко реализовывать, устанавливая обоснованные сроки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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