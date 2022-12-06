Мишустин провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета. Мероприятие было посвящено обеспечению потребностей российских солдат и других войск, воинских формирований и органов.

По словам премьер-министра, темпы реализации задач по обеспечению нужд Вооруженных сил России должны постоянно наращиваться.

Он также напомнил о поручении Владимира Путина о необходимости улучшения качества оснащения российских войск. Для этого нужно проанализировать деятельность конструкторских центров по изучению информации из районов ведения боевых действий, подчеркнул Мишустин.

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