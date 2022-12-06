Песков прокомментировал информацию о якобы новой волне мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о второй волне мобилизации, которая появляется в социальных сетях. Он заявил, что в данный момент очень много провокационных сообщений, поэтому не стоит обращать на них внимания. По его словам, нужно ориентироваться на официальную информацию Минобороны и президента.

В конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Министр подчеркнул, что задача по призыву в армию 300 тысяч граждан выполнена.

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