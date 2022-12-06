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Безопасность

Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности страны

Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности страны

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Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза России на тему обеспечения внутренней безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС. Плановую встречу организовали в закрытом формате без представителей СМИ.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко рассказал, что глава Минобороны России Сергей Шойгу и глава МО Белоруссии Виктор Хренин подписали протокол о совместном обеспечении безопасности регионов в военной области.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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