Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности страны

Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза России на тему обеспечения внутренней безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС. Плановую встречу организовали в закрытом формате без представителей СМИ.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко рассказал, что глава Минобороны России Сергей Шойгу и глава МО Белоруссии Виктор Хренин подписали протокол о совместном обеспечении безопасности регионов в военной области.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.