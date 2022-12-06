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Туризм

Путин подписал закон о продлении на Кубани эксперимента по курортному сбору до 2025 года

Путин подписал закон о продлении на Кубани эксперимента по курортному сбору до 2025 года

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Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок эксперимента с курортным сбором до 1 января 2025 года. Кроме того, документ теперь включает Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус".

Курортный сбор за пользование разрешили в 2018 году в качестве эксперимента на территориях нескольких краев и Крыма. На данный момент в сутки с туриста берут не более 50 рублей. В Крыму сбор не взимают, так как в регионе действует мораторий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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