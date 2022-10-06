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Экономика

Путин заявил о снижении инфляции в РФ до 13,5%

Путин заявил о снижении инфляции в РФ до 13,5%

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Инфляция в России по итогам прошлой недели опустилась до 13,5%. В ряде европейских стран она выше. Об этом на совещании с членами правительства по экономическим вопросам рассказал Владимир Путин.

По его словам, после четырех месяцев спада промышленное производство в России вернулось на уровень 2021 года. Восстанавливаются автопром и металлургия. Хорошая динамика есть в сельском хозяйстве и строительном секторе. Президент также отметил и негативные моменты в экономике.

Кроме того, Путин подчеркнул, что под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт. Отказавшись от российских поставок, они вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ и металлы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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