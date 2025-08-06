Форма поиска по сайту

Новости

06 августа, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

Путин встретился со спецпосланником президента США Уиткоффом

Владимир Путин поздравил работников железнодорожной отрасли с праздником

Путин заявил, что России нужен длительный и прочный мир на Украине

Путин подписал закон, обязывающий дачников бороться с борщевиком

Путин поручил принять решения по завершению проектирования ВСМ

Путин посетил Молодежное конструкторское бюро электросудостроения СПбГМТУ

Путин по видеосвязи из Петербурга проверил ход учений ВМФ

Путин прибыл в Петербург и поздравил военных с Днем ВМФ

Путин начал совещание с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Амурской области

Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Переговоры длились более трех часов. В Москве американский политик также успел посетить парк "Зарядье" и попробовать чебурек.

В четверг, 7 августа, в столице ожидаются дожди и грозы. На этом фоне в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, неустойчивая погода сохранится в городе до следующей недели. Существенного изменения температуры воздуха метеорологи призывают тоже не ждать.

В ближайшие 5 лет в Москве планируется открыть более 30 станций метро. Это позволит обеспечить доступ к подземке для жителей районов, где раньше приходилось пользоваться автобусами и делать пересадки. Сейчас в городе строятся 3 новые линии метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

