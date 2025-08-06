Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Переговоры длились более трех часов. В Москве американский политик также успел посетить парк "Зарядье" и попробовать чебурек.

В четверг, 7 августа, в столице ожидаются дожди и грозы. На этом фоне в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, неустойчивая погода сохранится в городе до следующей недели. Существенного изменения температуры воздуха метеорологи призывают тоже не ждать.

В ближайшие 5 лет в Москве планируется открыть более 30 станций метро. Это позволит обеспечить доступ к подземке для жителей районов, где раньше приходилось пользоваться автобусами и делать пересадки. Сейчас в городе строятся 3 новые линии метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

