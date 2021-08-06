Владимир Путин осмотрел пострадавшие от пожаров территории Челябинской области

Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Он лично осмотрел пострадавшие от лесных пожаров территории с борта вертолета, а затем провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихии.

Президент заявил, что есть вопросы к организации лесного хозяйства, но в первую очередь необходимо обсудить оперативную помощь пострадавшим.

В результате пожаров в Челябинской области уничтожено 4,5 тысячи гектаров леса. Еще 15 тысяч повреждены. Об этом доложил губернатор региона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.