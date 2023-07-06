Новости часа: Песков прокомментировал колебания курса рубля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На курс валют часто влияют "спекулятивные игры", их нельзя исключать и сейчас. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

23 миллиона поездок на электросамокатах совершили в Москве с начала сезона. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.