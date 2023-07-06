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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал колебания курса рубля

Новости часа: Песков прокомментировал колебания курса рубля

Песков: заявления Кремля и Лукашенко о ЧВК "Вагнер" сохраняют актуальность

В Кремле сообщили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС

Новости часа: Песков прокомментировал угрозу диверсии на Запорожской АЭС

Песков заявил, что диверсия Киева на ЗАЭС может иметь катастрофические последствия

Президент РФ поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы России

Путин встретился с девочкой, которая не смогла сфотографироваться с ним в Дербенте

Путин встретился с девочкой, заплакавшей во время его визита в Дербент

Путину доложено о нападении на журналистку Милашину – Песков

Путин поручил максимально задействовать паромы для ликвидации заторов на Крымском мосту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На курс валют часто влияют "спекулятивные игры", их нельзя исключать и сейчас. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

23 миллиона поездок на электросамокатах совершили в Москве с начала сезона. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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