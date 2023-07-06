В Кремле сообщили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС

Киев собирается устроить диверсию на Запорожской атомной электростанции. О высокой угрозе провокаций со стороны украинских боевиков говорят в Кремле.

По мнению экспертов, ситуация может развиваться по сценарию с Каховской ГЭС, но только в этот раз речь идет о еще более разрушительных последствиях. Чем может обернуться удар по АЭС и что в настоящее время предпринимают, чтобы не допустить катастрофы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.