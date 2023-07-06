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11:30

Политика

В Кремле сообщили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС

В Кремле сообщили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС

Новости часа: Песков прокомментировал угрозу диверсии на Запорожской АЭС

Песков заявил, что диверсия Киева на ЗАЭС может иметь катастрофические последствия

Президент РФ поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы России

Путин встретился с девочкой, которая не смогла сфотографироваться с ним в Дербенте

Путин встретился с девочкой, заплакавшей во время его визита в Дербент

Путину доложено о нападении на журналистку Милашину – Песков

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Новости часа: прокуратура контролирует выяснение причин пожара в Столешниковом переулке

Путин начал совещание с парвительством с темы затора на подъезде к Крымскому мосту

Киев собирается устроить диверсию на Запорожской атомной электростанции. О высокой угрозе провокаций со стороны украинских боевиков говорят в Кремле.

По мнению экспертов, ситуация может развиваться по сценарию с Каховской ГЭС, но только в этот раз речь идет о еще более разрушительных последствиях. Чем может обернуться удар по АЭС и что в настоящее время предпринимают, чтобы не допустить катастрофы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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