Новости последнего часа: Мишустин заявил о необходимости проработать меры помощи гражданам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в России держат на особом контроле доходы населения. Михаил Мишустин заявил, что необходимо проработать инструменты помощи людям.

Более 400 новых городских указателей установили в Москве с начала года. Также поставили более 2,7 тысячи информационных полей, сообщил комплекс городского хозяйства.

Минпромторг планирует представить обновленные планы импортозамещения осенью. Об этом рассказали в ведомстве.