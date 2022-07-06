Мишустин рассказал, что еще 70 лекарств начнут производить в РФ в 2023 году

Еще 70 лекарств начнут производить в России в следующем году. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по социальным вопросам.

По его словам, правительство продолжает поддерживать систему здравоохранения. И основная задача – обеспечить медицинские организации всем необходимым для лечения пациентов. Для этого ускорены процедуры закупок, обеспечен ввоз препаратов и созданы запасы лекарств на ближайшие месяцы.

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