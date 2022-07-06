Планы по модернизации школ необходимо выполнить, несмотря на нынешние трудности – Мишустин

Необходимо, чтобы планы по модернизации школ были выполнены, несмотря на нынешние трудности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что в стране есть свое оборудование для учебных заведений, а недостающее будет поставляться из дружественных стран.

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