В Кремле прокомментировали возможное закрытие границ регионов из-за COVID-19

Идею закрыть границы между регионами прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такое предложение не находит поддержки.

По его словам, в отдельных регионах жесткие меры принять могут, однако все зависит от эпидобстановки.

Ранее у представителя Кремля поинтересовались о возможности введения новых антиковидных ограничений в России на федеральном уровне. Дмитрий Песков в ответ заявил, что не располагает подобной информацией, и подчеркнул, что решение вопроса о принятии различных мер в связи с эпидемической ситуацией остается за регионами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.