Новости часа: в Кремле назвали преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Кремле назвали преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

За шесть лет проекта "Списанные книги" москвичам передали более 1,8 миллиона книг и периодики. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Маткапитал могут разрешить использовать на ремонт и реконструкцию таунхаусов. Об этом сообщила Ассоциация юристов России.