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Общество

Новости часа: в Кремле назвали преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС

Новости часа: в Кремле назвали преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Украины

В Кремле назвали разрушение плотины Каховской ГЭС украинской диверсией

Новости часа: упрощенные процедуры ввоза лекарств в РФ продлили до конца 2024 года

Правительство продлило упрощенный порядок для регистрации и ввоза лекарств

Новости часа: в МЧС назвали предварительную причину возгорания в новосибирской больнице

Путин выразил соболезнования премьеру Индии Моди из-за крушения поездов в Одише

Новости часа: Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Путин заявил, что недоброжелатели продолжили попытки "раскачивания" ситуации внутри РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Кремле назвали преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

За шесть лет проекта "Списанные книги" москвичам передали более 1,8 миллиона книг и периодики. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Маткапитал могут разрешить использовать на ремонт и реконструкцию таунхаусов. Об этом сообщила Ассоциация юристов России.

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