Кабмин подготовит допмеры поддержки для внедрения российских IT-технологий – Мишустин

Власти за два месяца должны подготовить дополнительные меры поддержки для внедрения российских IT-технологий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Расписание пригородных поездов МЖД изменится в праздничные дни в июне, сообщила пресс-служба компании.

На Ленинском проспекте запустили 100-ю зарядную станцию нового формата для электромобилей. Об этом рассказал Дептранс.