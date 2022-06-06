Россия не будет навязываться Западу ради восстановления отношений – Лавров

Россия не собирается навязываться Западу, чтобы восстановить отношения. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Более 140 столичных компаний прошли отбор в программу господдержки работников под риском увольнения, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дополнительные электрички назначат в Московском регионе на период с 11 по 13 июня.

