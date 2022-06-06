Песков заявил о необходимости переговоров по безопасности с США

Переговоры России и США по безопасности нужны, но сейчас они маловероятны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении переговоров и обсуждении этой темы, особенно в условиях глобальных изменений в европейской и мировой безопасности. В том числе, речь идет о переговорах с США по ядерным вооружениям.

Однако в данный момент, по словам пресс-секретаря президента РФ, это маловероятно. Ранее также сдержанно на эту тему высказался посол США Джон Салливан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.