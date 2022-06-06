В Кремле назвали враждебными действиями закрытие неба для самолета Лаврова

В Кремле назвали враждебными действиями закрытие неба над рядом стран для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бывшая сеть McDonald’s возобновила прием сотрудников на работу.

В России сформировался тренд на замещение крепкого алкоголя вином. Об этом сообщил Минпромторг.