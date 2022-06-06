Путин назвал 2020-е годы периодом укрепления экономического суверенитета РФ

Для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета. Об этом заявил Владимир Путин.

Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет российского самолета "Аэрофлота".

Тематический поезд в честь 350-летия со дня рождения Петра I запустили в Московском метрополитене, сообщил Дептранс.