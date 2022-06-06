Путин перечислил приведшие к глобальной инфляции ошибки Запада

К глобальной инфляции в мире привели действия западных стран. Об этом говорится в приветственной телеграмме Владимира Путина участникам Петербургского международного экономического форума, размещенной на сайте Кремля.

По словам президента, многолетние ошибки западных государств в экономической политики, а также нелегитимные санкции привели к резкому росту инфляции. Кроме того, разрушились логистические и производственные цепочки, а это вызвало рост бедности и дефицит продовольствия.

По словам Путина, для России ближайшие годы станут периодом укрепления экономической независимости. В РФ будет развиваться собственная инфраструктура и технологическая база.

Также, по словам президента, необходимо повысить качество подготовки специалистов и сформировать независимую и эффективную финансовую систему. Путин подчеркнул, что экономика страны будет все больше опираться на частную инициативу и будет сохранять курс на открытость и сотрудничество с другими странами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.