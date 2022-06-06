Экономика РФ сохранит курс на международное сотрудничество – Путин

Экономика РФ сохранит курс на международное сотрудничество, заявил Владимир Путин. Российский лидер отметил, что экономика страны будет в большей степени опираться на частную инициативу.

Эксперты Совбеза РФ выработали новые меры безопасности в сфере программного обеспечения.

Москвичи могут открыть купальный сезон со следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.