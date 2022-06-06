Мишустин поручил проработать вопрос запуска в РФ промышленной ипотеки под 5%

В России появится промышленная ипотека по 5% годовых. Вопрос об этом министерства и ведомства должны решить до 9 июня. Поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготные кредиты по ставке 5% предлагается давать на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Программу должны представить совместно Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития с участием глав регионов.

Также Мишустин поручил упростить и ускорить госрегистрацию продукции в РФ. Это нужно, чтобы производители могли быстрее реагировать на изменения рынка и удовлетворять спрос потребителей. Процедуру регистрации предлагается сделать более простой, а ее сроки сократить до 30 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

