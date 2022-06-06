Мишустин поручил подготовить запуск в России промышленной ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение до 9 июня проработать вопрос о запуске промышленной ипотеки по ставке до 5% годовых.

Новый механизм позволит предприятиям получить льготный кредит на покупку недвижимости у промышленного девелопера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.