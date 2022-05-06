В Кремле заявили об угрозе территориальной целостности Украины со стороны Польши

Для территориальной целостности Украины может исходить угроза со стороны Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Аэрофлот" 20 мая запустит регулярные рейсы в Ташкент.

Генсек ООН потребовал вернуть на мировые рынки продукты российского производства.