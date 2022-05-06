В Кремле рассказали о планах Путина на 9 Мая

Владимир Путин 9 Мая выступит на параде и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На Кубани завершили эвакуацию туристов, заблокированных из-за подъема уровня воды в реке, сообщили в МЧС.

Минпромторг России разрешил параллельный импорт бумаги, картона, мыла и красок.

