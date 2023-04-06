18:15Общество
Новости часа: Песков назвал одну из ключевых тем на госсовете Союзного государства
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Импортозамещение было одной из ключевых тем на госсовете Союзного государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Более 150 тысяч школьников присоединились к технологической олимпиаде. Об этом рассказали в Минпросвещения.
Работы по переключению пути для создания МЦД-3 начались на станции Москва-Пассажирская-Казанская. Об этом заявили в МЖД.