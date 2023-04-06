Новости часа: Песков заявил, что РФ не даст Белоруссию в обиду

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Действия соседей Белоруссии весьма недружественные, Россия не может дать ее в обиду. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спрос на туры в Турцию снизился на 30% при росте цен на 25%. Это данные Российского союза туриндустрии.

Температура воздуха в Москве превысила 14 градусов. 6 апреля стало самым теплым днем с начала года, заявили синоптики.