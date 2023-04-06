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17:15

Политика

Новости часа: Песков заявил, что РФ не даст Белоруссию в обиду

Новости часа: Песков заявил, что РФ не даст Белоруссию в обиду

Путин встретился с руководителями четырех новых регионов РФ

Путин и Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства

Новости часа: Путин заявил о планах строительства железной дороги в новых регионах РФ

Новости часа: на востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс

Путин начал встречу с врио глав новых регионов России

Новости часа: Песков назвал единственным путем продолжение СВО на Украине

В Кремле не стоит вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Новости часа: Путин на встрече с Лукашенко указал на успехи стран в сфере безопасности

Новости часа: Путин поставил задачу интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Действия соседей Белоруссии весьма недружественные, Россия не может дать ее в обиду. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спрос на туры в Турцию снизился на 30% при росте цен на 25%. Это данные Российского союза туриндустрии.

Температура воздуха в Москве превысила 14 градусов. 6 апреля стало самым теплым днем с начала года, заявили синоптики.

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