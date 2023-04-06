Путин встретился с руководителями четырех новых регионов РФ

Владимир Путин встретился с руководителями четырех новых российских регионов. Президент обсудил проблемы каждого субъекта с их главами.

Он подчеркнул, что главная задача на данный момент – отодвинуть Вооруженные силы Украины на такое расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб по территориям. Кроме того, необходимо создать несколько новых соединений между имеющимися железнодорожными магистралями. Это позволит обеспечить необходимые объемы перевозки грузов и пассажиров.

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