Новости часа: Путин заявил о планах строительства железной дороги в новых регионах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин сообщил о планах строительства участков железных дорог в новых регионах России. Об этом президент рассказал на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

В Госдуме создадут группу для доработки поправок о расширении списка родственников для усыновления.

Московская канатная дорога не будет работать 8–18 апреля в связи с плановым техобслуживанием. Об этом сообщил оператор.