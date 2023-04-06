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Общество

Новости часа: Путин заявил о планах строительства железной дороги в новых регионах РФ

Новости часа: Путин заявил о планах строительства железной дороги в новых регионах РФ

Новости часа: на востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс

Путин начал встречу с врио глав новых регионов России

Новости часа: Песков назвал единственным путем продолжение СВО на Украине

В Кремле не стоит вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Новости часа: Путин на встрече с Лукашенко указал на успехи стран в сфере безопасности

Новости часа: Путин поставил задачу интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ

Путин поставил задачу интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ

Путин начал заседание Совбеза по теме общественной безопасности в новых регионах РФ

Новости часа: Путин заявил, что РФ открыта для партнерства со всеми странами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин сообщил о планах строительства участков железных дорог в новых регионах России. Об этом президент рассказал на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

В Госдуме создадут группу для доработки поправок о расширении списка родственников для усыновления.

Московская канатная дорога не будет работать 8–18 апреля в связи с плановым техобслуживанием. Об этом сообщил оператор.

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