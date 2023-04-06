Путин начал встречу с врио глав новых регионов России

Владимир Путин начал встречу с врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо. Об их встрече ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В частности, Путин выслушал доклад Пушилина о проблемах в регионе и о том, как они решаются. По словам врио главы ДНР, сложности возникли с обеспечением граждан водой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.