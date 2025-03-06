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06 марта, 22:00

Общество

Новости часа: Путин оценил уровень образования в Московском суворовском военном училище

Новости часа: Путин оценил уровень образования в Московском суворовском военном училище

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Мишустин подписал постановление о льготах детям на билеты в поездах дальнего следования

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили фонд "Защитники Отечества"

Путин назвал помощь участникам СВО миссией, данной Богом

Владимир Путин передал вдове Героя России Сергея Чебнева медаль "Золотая звезда"

Песков оценил обращение Макрона как конфронтационное

Владимир Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США

Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США

Михаил Мишустин заявил о росте производства цветов в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин отметил качественный уровень образования в Московском суворовском военном училище.

С начала года более 250 специалистов получили почетный статус "Московский врач", сообщила заммэра Анастасия Ракова.

ВДНХ, парки, музеи и библиотеки Москвы подготовили программу к Международному женскому дню, говорится на портале мэра и правительства столицы.

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