Новости часа: Путин оценил уровень образования в Московском суворовском военном училище

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин отметил качественный уровень образования в Московском суворовском военном училище.

С начала года более 250 специалистов получили почетный статус "Московский врач", сообщила заммэра Анастасия Ракова.

ВДНХ, парки, музеи и библиотеки Москвы подготовили программу к Международному женскому дню, говорится на портале мэра и правительства столицы.

